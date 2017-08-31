Подозреваемого в стрельбе в "богемном" доме задержали

Найден мужчина, который мог участвовать в стрельбе в доме Басина

После нескольких недель поисков был задержан мужчина, которого подозревают в участии в стрельбе в "богемном доме на улице Басина" в Петербурге. Мужчину задержали в Витебске, в Беларуси. Как пишет "Фонтанка", в задержании участвовал ОМОН, а произошло это в бильярдной.

По предварительным данным, подозреваемый, известный под прозвищем "Юра тверской", собирался покинуть территорию СНГ и отправиться в Евросоюз. 50-летнего мужчину доставят в Петербург для следственных действий.

Напомним, преступление, в котором подозревают 50-летнего Юру Тверского, было совершено в ночь на 17 августа 2017 года в Петербурге, в так называемом "доме Басина" на площади Островского. После ночной карточной игры один из ее участников проснулся с пулевым ранением, а жильцы квартиры недосчитались одного из гостей.

Вечером 17 августа по подозрению в соучастии в перестрелке петербургские сотрудники Следственного комитета задержали киноартиста Сергея Козика. Он был в квартире в тот момент, когда кто-то из участников вечерней карточной игры выстрелил в грудь своему соседу из огнестрельного оружия.

43-летний задержанный известен своими небольшими ролями в телесериалах "Бандитский Петербург – 4" и "Убойная сила – 2". По предварительной версии следствия, стрелял другой человек – 50-летний мужчина по имени Юрий Яновский. Есть вероятность, что он теперь находится в бегах.

Выжившего госпитализировали в одну из городских больниц, в реанимационное отделение. Ему 31 год, молодой мужчина имеет отношение к большому модельному агентству.

Ведется следствие. По предварительным данным, стрельба в квартире могла начаться из-за подозрения в читерстве – одному из игроков на руки пришла подозрительно удачная покерная комбинация.

Видео: архив