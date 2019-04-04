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Подозреваемый в поджоге дверей квартир дома по улице Кустодиева задержан
Сегодня, 13:38
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Подозреваемый в поджоге дверей квартир дома по улице Кустодиева задержан

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В его отношении составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

7 октября 36-летний мужчина поджег двери двух квартир и электрический щиток на лестничной клетке 8-го этажа дома 10к2 по улице Кустодиева. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан в этот же день. В его отношении составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти мальчик поджег канистру с бензином и попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV

Теги: улица кустодиева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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