Подкаст PrimeStories от Сбера расскажет об истории банковского дела голосом Джой

Всего вышло восемь выпусков. Их можно прослушать на платформе СберЗвук.

К своему 180-летию Сбербанк вместе с СПбГУ создал образовательный подкаст "PrimeStories: от сберкассы к экосистеме". Восемь выпусков о развитии банковского дела от Петра I до наших дней можно прослушать на платформе СберЗвук.

Слушателям, в частности, расскажут, как работали первые банки, куда вкладывали свои деньги инвесторы в 19 веке, почему Кристофари – это человек и компьютер. Все эти и многие другие интересные факты будут озвучены голосом виртуального помощника Сбера – Джой.

12 ноября Сбербанк отмечает 180-летие. К этой дате банк совместно с компаниями экосистемы подготовил масштабную программу, частью которой стал и подкаст "PrimeStories". Кроме этого, наших частных и корпоративных клиентов ждут выгодные предложения по банковским и нефинансовым сервисам: скидки и бонусы во время масштабной акции "Зеленый день". Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте Сбера.

Фото: sberbank.ru