Под небом голубым есть город золотой: перспективы строительства в Петербурге

Золотой город появится на намытых территориях Васильевского острова.

Амбициозный проект Golden City от компании Glorax Development называют будущим новым символом Санкт-Петербурга. Уникальная архитектура жилого комплекса спроектирована совместно ведущими голландскими и петербургскими архитекторами. В прошлом году Golden City был признан успешным примером освоения новых городских территорий города и удостоился награды в номинации "Проект года бизнес-класса в Санкт-Петербурге" престижной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards.

Проектом предусмотрено возведение шести кварталов общей площадью 450 тыс. кв. м. В настоящее время полностью завершены работы нулевого цикла в VII квартале жилого комплекса, получено разрешение на строительство третьей очереди квартала VIII. Главным символом проекта станет золотой шпиль, конструкция которого будет состоять из более чем 700 деталей. Жилой комплекс с выгодными видовыми характеристиками снабдят собственной инфраструктурой, в нем оборудуют благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном, зоны для игр и отдыха и подземный паркинг. Кроме жилых кварталов, концепция Golden City предусматривает постройку делового кластера из пяти офисных зданий с хорошей транспортной доступностью. Открыть продажи застройщик планирует уже осенью текущего года.

Стоит отметить, что застройка намывных территорий уже много лет является одним из перспективных трендов освоения новых площадей и реализации принципа полицентричности бизнеса. Чрезмерная перегруженность исторического центра давно стала очевидным фактом, подталкивающим к поиску путей устойчивого развития строительной сферы. Один из выходов – активное освоение так называемого "серого пояса". Экспансия бывших промзон стала набирать обороты после вступления в силу изменений в Градостроительном кодексе РФ в 2017 году. Однако для Петербурга альтернативой освоению "серого пояса" стала застройка намывных территорий, традиция которой сложилась еще во времена Петра I.

Так вышеупомянутый ЖК бизнес-класса Golden City будет реализован на намывных территориях в границах Невской губы. Проект "Морской фасад", предполагающий намыв в Финском заливе территории площадью 476 гектаров реализуется уже более 10 лет. На образовавшейся искусственной земле уже построены ЖК "Я – Романтик" и "Капитан Немо".

Перспективность намывов вдохновляет на новые проекты не меньшего масштаба, чем уже реализуемые. Так, компания "Зингер Девелопмент" предлагает создать в акватории Невской губы намывные острова, и застроить их жильем, деловыми центрами, а также обустроить рекреационные зоны, спортивные, культурные и иные социальные объекты. Проект успешно прошел экспертизу "Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева" и был признан экологически безопасным. При организации транспортной доступности объект может стать новой крупной точкой притяжения бизнес-активности. Этому поспособствует близость к уже завершенному объекту, ставшему современным символом Петербурга – небоскребу Лахта-центр. Грандиозное сооружение также возведено на искусственной территории.

Среди подобных проектов можно отметить "Новый берег" – концепт создания в Сестрорецке искусственных территорий под жилую и коммерческую застройку. Однако найденный городом инвестор к реализации проекта еще не приступил.