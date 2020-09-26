Под домашним арестом на улице

Подозреваемый отправлен судом отбывать домашний арест в квартиру, в которой он никогда не жил.

Станция метро "Звездная", Пулковская улица, 17. Теплый вечер 25 сентября Илюхин Борис Игоревич, сдающий здесь свое жилье, был вынужден ютиться на улице, а не в квартире. Три последних дня Борис провел в начале в изоляторе во втором отделе полиции Адмиралтейского района, а затем в межведомственном изоляторе С-Петербурга и теперь согласно решению судьи Федоровой Е.А. Октябрьского районного суда он обязан пребывать под домашним арестом по месту своей собственности, а не в квартире по месту жительства где его ждут жена и двое несовершеннолетних детей. Однако не все так просто, войти в квартиру для отбывания домашнего ареста Борис не может, так как она длительное время сдается семейной паре, которая не зная о том что им надо встречать домашнего арестанта, уехала в Карелию на отдых. И вот так Борис после трех суток изоляторов остался на улице...

На протяжении последней недели мужчина находится под юридической защитой члена адвокатской коллеги "Налоги, экономика, бизнес" Николая Смирнова. И, чтобы исключить возможные провокации со стороны надзорных органов, он вынужден находиться рядом со своим подзащитным.

"В настоящий момент судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту собственности. При этом данная квартира им сдается в аренду, однако её жильцы в настоящий момент находятся в отъезде в Карелии. Попасть внутрь и осуществить свое место содержания мы не можем потому, что у нас нет ключей как от внешних дверей, так и от самой квартиры. Стоит отметить, что Борис Игоревич проживает по другому адресу, там его сейчас ждут жена и дети" - заявляет Николай.

Илюхин Борис Игоревич – конкурсный управляющий. На протяжении долгого времени он осуществлял процедуру банкротства коммерческой организации ООО "Аванта". Как сообщает адвокат, в настоящий момент Илюхину Борису вменяется 3 эпизода 201 статьи уголовного кодекса Российской Федерации "Злоупотребление полномочиями". Сторона защиты полагает, что все обвинения предварительного следствия не имеют под собой оснований и надуманы.

Николай рассказал о предыстории ситуации и текущем состоянии своего подзащитного:



"Все, что происходило за последние 72 часа, оказывает на моего подзащитного серьезное психологическое давление. Изначально он был задержан как подозреваемый и находился на протяжении двух суток в изоляции от общества, и далее суд, по неправомерному ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлил срок задержания на 72 часа. После чего следователь изменил свое решение и вышел в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, определив его исполнение по месту нахождения собственности Илюхина Б.И., а не по месту его жительства. Суд, не разобравшись в ситуации, не исследовав обстоятельства того, что в той квартире могут проживать другие люди, вынес решение об исполнении указанной меры именно по данному адресу".

Более того, как сообщает адвокат, если подозреваемый не будет соблюдать домашний арест, ему может быть изменена мера пресечения на заключение под стражу.

"В настоящее время Борис Игоревич находится по факту со мной, и я осуществляю контроль его передвижений, чтобы соблюсти защиту всех его прав. – отмечает Николай. - Но при этом при всем, нарушая меру пресечения, мы можем быть заключены под стражу, поэтому нашей обязанностью сейчас будет проинформировать все надзорные органы, прокуратуру, вышестоящее руководство МВД о том, что наше помещение в данную квартиру невозможно в силу объективных обстоятельств"

Ситуация, сложившаяся с подозреваемым – следствие несовершенства российского законодательства, которое позволяет правоохранительным органам манипулировать ситуацией. В планах у Илюхина Б.И. и его адвоката – защищаться всеми законными методами.

"Мы намерены подавать апелляционную жалобу, жаловаться на действия следователя в прокуратуру и другие надзорные органы за деятельностью следствия, в том числе в вышестоящее руководство МВД, чтобы каким-то образом привлечь внимание к данной проблеме" - отмечает адвокат.

При нас адвокат Смирнов Николай по телефонной связи связался со следователем СУ Адмиралтейского района Пташниковым Евгением, но в ответ услышал, что устанавливать наличие квартирантов не входило в его обязанности.

Смирнов Николай, действуя в защиту своего доверителя Илюхина Бориса, будет стучаться во все разрешенные законам двери, ведь получилось так что следователь знал, где фактически проживает и зарегистрирован Борис, так как проводил у него в квартире обыск и задержание, но почему то решил его определить на другой адрес, а судья недосмотрела и теперь Борис либо на улице, либо рискует попасть под стражу.

Видео: Piter.tv