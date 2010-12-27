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Под Воронежем восемь человек погибли в ДТП
Сегодня, 0:12
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Rybka123

Под Воронежем восемь человек погибли в ДТП

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По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В субботу, 15 июня, в Воронежской области смертельное ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как стало известно, авария случилась в 20.26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе. На участке дороги произошло лобовое столкновение автомобиля "Форд-Фокус" и микроавтобуса "Фольксфаген-Транспортер". По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате происшествия погибли 8 человек и пострадала 10-летняя девочка. По факту происшествия проводится проверка.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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