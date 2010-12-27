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Под Вологдой в смертельном лобовом ДТП выжили крокодил и питон
Сегодня, 15:30
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MShaffter

Под Вологдой в смертельном лобовом ДТП выжили крокодил и питон

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Оба водителя и пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП.

 

Сегодня, 23 октября, в Вологодской области в лобовом ДТП погибли 3 человека.

ДТП произошло около 7 утра на 195 км автодороги Чекшино - Тотьма - Никольск в Бабушкинском районе вблизи деревни Миньково. На трассе лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2107 и "Лада Ларгус". В результате ДТП погибли оба водителя 1971 и 1980 годов рождения, а также пассажирка "Лады" 52 года. 

В "Ладе Ларгус" перевозились животные: крокодил, питон, кролик, еж и морская свинка. В ДТП животные не пострадали. Уцелевшую в ДТП живность отправили ветеринарам. При осмотре не выявлено никаких повреждений, кроме того животные здоровы в целом, хорошо содержались. Перевозились животные грамотно, на них были все разрешения.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос, как поступить далее с животными.

Фото: ВК, ЧТО случилось в Вологде

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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