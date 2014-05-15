Под Петербургом построят коттеджный комплекс со 115 домами

Дома будут низкой этажности.

Во Всеволожском районе Ленобласти появится коттеджный комплекс на площади 13 га. Об этом сообщила пресс-служба застройщика "Максимум лайф девелопмент".

Строительство ЖК "Колтуши Парк" уже начинается. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. Жилой комплекс с типовой малоэтажной застройкой будет располагаться вблизи деревни Хязельки и в 1 км от центра деревни Колтуши. На территории построят 115 домовладений на земельных участках от 8 соток.

Дома будут 1-2 этажные. 1/5 территории займут общественные пространства искусственное озеро с обустроенным пляжем, парковый променад, площадка для воркаута, детская игровая площадка, коммерческий кластер. Стоимость домов будет от 8 млн рублей.

Фото (носит иллюстративный характер): Pexels