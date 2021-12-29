Под Петербургом полицейские пресекли заезд "дрифтеров"

Стритрейсеры собрались в субботу вечером у памятника "Шалаш Ленина".

В понедельник, 17 января, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили Piter.tv, что вечером 15 января в Сестрорецке, недалеко от памятника "Шалаш Ленина" собрались автомобилисты с желанием подрифтовать.

Большая часть участников – владельцы "Ауди" и "Фольксваген", в том числе каршеринговые. Когда число собравшихся достигло несколько десятков, к ним "присоединились" сотрудники полиции: несколько экипажей ДПС и патрульно-постовой службы.

С участниками провели профилактическую беседу о незаконности подобных мероприятий. Кроме того, был выявлен ряд нарушителей: у кого-то не было страхового полиса или даже водительского удостоверения. Некоторые привлекли к ответственности за "тонировку", а также были выявлены водители с признаками наркотического опьянения, изъята доза "амфетамина".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ГУ МВД