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Под Петербургом полицейские пресекли заезд "дрифтеров"

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Стритрейсеры собрались в субботу вечером у памятника "Шалаш Ленина".

В понедельник, 17 января, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили Piter.tv, что вечером 15 января в Сестрорецке, недалеко от памятника "Шалаш Ленина" собрались автомобилисты с желанием подрифтовать.

Большая часть участников – владельцы "Ауди" и "Фольксваген", в том числе каршеринговые. Когда число собравшихся достигло несколько десятков, к ним "присоединились" сотрудники полиции: несколько экипажей ДПС и патрульно-постовой службы.

С участниками провели профилактическую беседу о незаконности подобных мероприятий. Кроме того, был выявлен ряд нарушителей: у кого-то не было страхового полиса или даже водительского удостоверения. Некоторые привлекли к ответственности за "тонировку", а также были выявлены водители с признаками наркотического опьянения, изъята доза "амфетамина". 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ГУ МВД

Теги: дрифтер, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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