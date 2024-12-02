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Под Новосибирском при пожаре на АЗС пострадали два человека

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В его тушении участвовали 15 специалистов и четыре единицы техники.

Под Новосибирском при пожаре на АЗС пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 2 декабря в Искитиме. На заправке загорелись две емкости по 10 кубов. В результате пожара пострадали водитель бензовоза и сотрудница АЗС. Их госпитализировали с ожогами.

Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. В его тушении участвовали 15 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области на пожаре погибли три человека.

Видео: МЧС России

Теги: азс, искитим, мчс россии, новосибирск, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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