Под Новосибирском при пожаре на АЗС пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 2 декабря в Искитиме. На заправке загорелись две емкости по 10 кубов. В результате пожара пострадали водитель бензовоза и сотрудница АЗС. Их госпитализировали с ожогами.
Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. В его тушении участвовали 15 специалистов и четыре единицы техники.
Ранее мы сообщали, что в Пензенской области на пожаре погибли три человека.
Видео: МЧС России
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