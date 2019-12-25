Под Липецком многодетная мать убила новорожденного и пошла на работу

Через несколько дней ей пришлось обратиться в больницу из-за сильного кровотечения.

В Липецкой области мать троих детей убила новорожденного.

По данным следственных органов СКР по Липецкой области, 12 марта 32-летняя женщина, мать троих детей, родила самостоятельно доношенную живую здоровую девочку. С целью избавиться от нежеланного ребенка роженица завернула ребенка в одеяло и положила под кровать. После чего отправилась на работу. Ребенок скончался, предположительно от асфиксии.

Через несколько дней у женщины началось сильное кровотечение, и она обратилась за медпомощью. Медики сразу выяснили, что пациентка недавно родила, женщина не сразу, но созналась в содеянном.

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