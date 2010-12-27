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В Иркутске мужчина убил отца, тело спрятал и активно помогал в поисках
Сегодня, 12:27
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MShaffter

В Иркутске мужчина убил отца, тело спрятал и активно помогал в поисках

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Мужчина в ходе ссоры с родным отцом нанес множественные травмы металлическим предметом.

Иркутянин в ходе ссоры убил родного отца и заявил о пропаже в полицию.

11 августа в полицию обратился местный житель, который заявил о пропаже 60-летнего отца. После поисков было выдвинуто предположение, что мужчина мог быть убить. Под подозрение попал и сын, заявивший о пропаже и активно участвовавший в поисках родителя. 

Как установило следствие, 9 августа между отцом и сыном произошла ссора, в ходе которой сын металлическим предметом несколько раз ударил отца по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление сын закопал тело родителя в дальнем конце участка и завалил строительным мусором. 

На мужчину заведено уголовное дело по статье "убийство".

Фото: Pixabay

 

Теги: новости иркутска, новости россии, убийство, убил отца
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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