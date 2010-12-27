Под Челябинском женщину убила молния из-за цепочки

Женщина купалась во время грозы в озере.

В Челябинской области молния убила 58-летнюю жительницу Екатеринбурга.

Трагедия произошла на озере Большой Шантропай возле села Белоусово. Женщина гостила у своей подруги, у которой в селе свой дом. На 5 день отдыха женщина, несмотря на начавшуюся грозу, купалась в озере. Очередной разряд попал женщине в цепочку, которая висела на шее.

Женщину спасти не удалось. Тело вынесли на берег очевидцы.

Сегодня ранее: В Москве почти 2 недели не могут найти девушку, которая упала в канализационный люк.

Фото: pixabay