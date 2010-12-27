Под Челябинском из-за мужа-тирана погибла многодетная мать на глазах у детей

Следствие установило, что 26-летняя женщина умерла от инфаркта.

В Челябинске похоронили 26-летнюю многодетную мать.

Родственники и знакомые считают, что женщина умерла из-за мужа-тирана, который издевался и неоднократно бил жену, от которого у нее была совместная 9-месячная дочка. Следствие предварительно установило, что молодая женщина скончалась от инфаркта.

Как сообщают местные СМИ, у женщины многочисленные гематомы, но якобы пьяный муж нанес удары жене после ее смерти. Окончательные результаты экспертиз будут готовы через несколько недель. У женщины остались трое детей, два от первого брака и совместная девочка.

Фото: Рixabay