  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Челябинском из-за мужа-тирана погибла многодетная мать на глазах у детей
Сегодня, 14:56
127
MShaffter

Под Челябинском из-за мужа-тирана погибла многодетная мать на глазах у детей

0 0

Следствие установило, что 26-летняя женщина умерла от инфаркта.

В Челябинске похоронили 26-летнюю многодетную мать.

Родственники и знакомые считают, что женщина умерла из-за мужа-тирана, который издевался и неоднократно бил жену, от которого у нее была совместная 9-месячная дочка. Следствие предварительно установило, что молодая женщина скончалась от инфаркта. 

Как сообщают местные СМИ, у женщины многочисленные гематомы, но якобы пьяный муж нанес удары жене после ее смерти. Окончательные результаты экспертиз будут готовы через несколько недель. У женщины остались трое детей, два от первого брака и совместная девочка.

Фото: Рixabay

Теги: жесть, новости россии, новости челябинской области, семейное насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии