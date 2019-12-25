Почти 90 человек ночью тушили горящий ангар на Московском шоссе

Пострадавших не оказалось.

Около 4 утра во вторник, 16 марта, петербургские пожарные получили сообщение о возгорании в Пушкинском районе. По информации городского МЧС, огонь охватил ангар на Московском шоссе, 70.

Известно, что в постройке из сендвич-панелей размерами 70х200 метров горели деревянные паллеты на площади 30 квадратных метров. Пожар получился масштабным: с огнем боролись 87 человек и 19 единиц техники, спустя 40 минут после начала тушения пламени огнеборцы повысили ранг пожара из-за угрозы распространения пламени. К 4.42 пламя локализовали и ликвидировали открытое горение.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса у парадной обнаружен предмет, похожий на гранату.

Фото: Piter.TV