Петербургский метрополитен выложил фейковое видео с трамваем в метро

На Площади Ленина в Волгограде горожане сняли появление необычного состава. А Instagram-аккаунт петербургского метрополитена зачем-то опубликовал это видео.

В официальном Instagram петербургского метро появилась информация, что по подземке проехался необычный состав. Очевидцы якобы сняли на видео, как из шахты метрополитена выехал классический городской трамвай. Транспортное средство красного цвета с привычными "рожками" сверху проследовало через платформу станции "Площадь Ленина" на достаточно медленной скорости. На борту трамвая можно было заметить молодых людей в расслабленных позах.

Видео необычного поезда в метро появилось в официальном Instagram городской подземки. "Петербургский метрополитен" предложил горожанам угадать, с чем связано это необычное явление. Многие предположили, что в кадр попала необычная экскурсия, а кто-то посчитал, что таким способом в Петербурге перегоняют трамваи с одного конца города на другой.

Однако, оказалось, что это видео снято в метро Волгограда и было выложено в Сеть несколько лет назад. Ролик даже побывал в развлекательном шоу +100500. Видимо, "Петербургский метрополитен" решил так пошутить над горожанами, или неудачно скопировал видео, снятое вовсе не в Петербурге.

Видео: Петербургский метрополитен, Instagram