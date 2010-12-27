В результате гибели в ДТП четырех человек было возбуждено уголовное дел

Страшной аварией, случившейся в Волховском районе, заинтересовалось МВД.

Вечером, 24 декабря, в 10 километрах от поселка Колчаново легковушка столкнулась с большегрузом "Рено Магнум". В результате ДТП четверо людей, находившихся в авто отечественного производителя погибли на месте. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что по пакту случившегося возбуждено уголовное дело.

Известно, что тягач врезался в легковушку. В результате гибели людей завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Обстоятельства случившегося выясняются.