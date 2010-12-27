В районе Купчино в трамвае обнаружили бесхозный предмет: транспорт тормознули

Забывчивые граждане останавливаю работу не только метро, но и трамваев.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 22 августа неизвестный житель города оставил в салоне трамвая сумку. Инцидент произошел около половины восьмого вечера. Когда пассажиры заметили, что у предмета нет хозяина, было принято коллективное решение вызвать полицию и предупредить водителя о произошедшем.

В результате инцидента все были высажены из транспортного средства, двигавшегося по маршруту номер 49. Ситуация временно затормозило движение трамваев на полосе по Лиговскому проспекту, начиная от Рязанского переулка и завершая участком до Купчино.

Место осмотрели специалисты. Выяснилось, что угрозы сумка не представляет.

Фото: Pixabay.com