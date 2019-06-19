Приглашение в мир искусства: международный пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья"

Уникальный фестиваль живописи и графики пройдет 19-21 июня на площадке у дома Ростоцкого в Высоцке.

Красоты Выборгского района доступны не только туристам, фотографам и местным жителям. Они давно вошли в мир искусства и продолжают искренне интересовать художников-живописцев. Чтобы запечатлеть красоту северной русской природы сюда регулярно приезжают мастера графики из разных городов и стран. С 2019 года мастера живописи будут соревноваться в своем искусстве отображать природу в работе под октрытым небом - в пленэрной живописи.

Выборгский район приглашает на первый международный пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья". Художников из Выборга, Петербурга, Ленобласти и Финляндии ждут уникальные природные красоты и непередаваемая атмосфера. Судьи будут оценивать пейзажи, написанные в этом месте и в это время.

Уникальный фестиваль живописи и графики пройдет 19-21 июня на площадке у дома Ростоцкого в Высоцке. Номинации фестиваля посвящены лучшим фильмам Станислава Ростоцкого: "А зори здесь тихие", "Доживем до понедельника", "Белый Бим..."

Среди членов жюри - известные художники, деятели искусства и культуры. К участию приглашаются все желающие - нужен только мольберт, краски и немного вдохновения.

Организаторы фестиваля - Общественное объединение "Фаворит Выборг", совет депутатов, администрация Выборгского района, администрация Высоцка, Объединение художников Выборгского района, совет директоров промышленной сферы.

Видео: Piter.TV