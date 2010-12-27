Племзавод "Детскосельский" построит собственную церковь

Новое религиозное учреждение появится вблизи Колпинского шоссе.

Сельскохозяйственный кооператив "Племзавод "Детскосельский" получил разрешение на строительство церковного комплекса. Новый православный объект появится на 35-ом участке Центральной улицы в поселке "Детскосельский", который расположен на юго-востоке пересечения с Колпинском шоссе. Согласие на создание церкви предоставил Комитет по градостроительству и архитектуре города.

Документ опубликован на официальном сайте Правительства Петербурга от 21 августа. Земельный участок занимается более 4 тысяч квадратных метров. Он отдан под "Религиозное использование",

Напомним, что в отношении племзавода в судах Северной столицы изучается 22 иска о признании предприятия банкротом за долги. Среди заявителей - "Газпром межрегионгаза Санкт-Петербург", налоговая служба, Пенсионный фонд и другие крупные агентства и организации.

Из-за данной ситуации в поселке с 23 августа перестала работать местная котельная, принадлежащая "Племзаводу". Жители остались без горячей воды. Обращения с жалобами отправлены в аппарат вице-губернатора Игоря Албина и администрацию Пушкинского района.

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