PiterTV покажет в прямом эфире международный турнир по боксу в Выборге

В ходе матчевой встречи силами померятся перспективные спортмены из России, Финляндии и Эстонии.

Чья школа бокса самая сильная: российская, финская или эстонская? Узнать ответ на этот вопрос смогут зрители специального выездного турнира по боксу в городе Выборге. Международная матчевая встреча пройдет в древнем городе в эту субботу, 7 декабря. Команды, собранные из лучших молодых боксеров России, Финляндии и Эстонии сойдутся на ринге, установленном в ТРЦ Cubus. Зрители из других городов смогут следить за главным спортивным событием Ленинградской области этого декабря в прямой трансляции Piter.TV.

Турнир построен так, что спортсмены поделены на 4 команды: две из них представляют Россию, еще две - Финляндию и Эстонию. Боксеры из одной страны не будут биться друг против друга: только интернациональные бои. На ринг выйдут юноши среднего и старшего возрастов, девушки, юниоры и взрослые. Предварительное расписание турнира эксклюзивно публикует Piter.TV.

Торжественное открытие запланировано на 7 декабря 2019 года, в 13.00. Сам турнир продолится до 17.00. Канал Piter.TV ведет прямую трансляцию крупного спортивного события. Организаторы матчевой встречи - Федерация бокса Выборгского района при поддержке Федерации бокса Гатчинского района Ленинградской области, Общественное объединение "Фаворит", ТРК Cubus.