Писсуары Петербурга усовершенствуют к FIFA-2018

Забить гол можно даже в туалете.

Общественные заведения Санкт-Петербурга придумали новый способ, как завлечь к себе футбольных фанатов. В рамках Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 изобретательные рестораторы решили не только разработать специальное меню, но и создать туалетные мини игры.

Чтобы внести креатив не только в еду и выпивку, был создан проект под многоговорящем названием "Струебол". Его создатели рассказали Piter.tv, что модернизации подвергнутся в первую очередь писсуары. На период главного спортивного события сетки-освежители, которые нейтрализуют неприятные запахи, стилизуют под зеленое футбольное поле, где будут мяч и врота. Главная задача гостей заведения – забить гол.

Туалетная игра сегодня пользуется высоким спросом в Санкт-Петербурге и других городах, где пройдут матчи чемпионата. Причем устанавливают туалетные игры не только спорт-бары и пабы. Торговые и офисные центры, кинотеатры и даже аэропорты готовы поддержать всеобщее увлечение футболом. Ведь главная задача любого заведения – привлечь болельщиков, развлечь их во время просмотра игр, повысить лояльность посетителей и обеспечить себе продвижение. Организаторы проекта "Струебол"

Стоит отметить, что без работы ребята не сидят. Заказы начались с Екатеринбурга, а сейчас к проекту присоединились Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Калининград, Самара, Саранск, Сочи, Казань и другие. Организаторы также добавили, что уже установленные игровые решетки вызвали бурную реакцию посетителей. Создатели проекта уверены, что скоро в социальных сетях появится множество забавных картинок с таких чемпионатов.

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