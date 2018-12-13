Писательница и сценарист Нина Соротокина умерла в возрасте 84 лет

Во вторник, 7 мая, умерла писательница и сценарист Нина Соротокина. Об этом сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина в Instagram.
Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов
сообщила она
Нина Соротокина - автор серии книг о гардемаринах, в том числе - "Трое из навигацкой школы", "Свидание в Санкт-Петербурге", "Канцлер". Кроме того, именно по ее сценарию был снят цикл фильмов "Гардемарины, вперед!".
О причинах смерти и дате прощания с писателем пока никакой информации нет.
Видео: Piter.TV
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