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Писательница и сценарист Нина Соротокина умерла в возрасте 84 лет

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О причинах смерти и дате прощания с писателем пока никакой информации нет.

Во вторник, 7 мая, умерла писательница и сценарист Нина Соротокина.  Об этом сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина в Instagram.

Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов

сообщила она 

Нина Соротокина - автор серии книг о гардемаринах, в том числе - "Трое из навигацкой школы", "Свидание в Санкт-Петербурге", "Канцлер". Кроме того, именно по ее сценарию был снят цикл фильмов "Гардемарины, вперед!".

О причинах смерти и дате прощания с писателем пока никакой информации нет.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Культура,

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