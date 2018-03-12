Врачи Боткинской больницы зафиксировали увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом

Медики считают, что до конца следующей недели в Северной столице будет наблюдаться скачок заболевших вирусными инфекциями.

В Боткинской больнице к 12 марта находятся 585 человек с диагнозом ОРВИ или гриппом. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.

По мнению врачей медицинского учреждения, данная статистика показывает достаточно высокий уровень госпитализации для Петербурга. Доктора заметили, что город находится на пике заболеваемости. Существует вероятность, что отмена занятий в школах и детских садах продлится не только на этой, но и на следующей неделе. На прошлой неделе количество заболевших были существенно ниже. Такие прогнозы составил главврач инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.

Пациенты распределились практически поровну: недуг половины - штамм гриппа В, оставшиеся - штаммом H1N1. Эксперты отметили, что для Северной столиц подобный подъем вирусов пришел достаточно в поздний период.

