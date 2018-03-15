Певица Юлия Берг утверждает: "дроча не было"

Юлия Берг обвиняет канал "Super" в наглом вранье.

Российская певица Юлия Берг пожаловалась Piter.tv о том, что канал "Супер" нагло сообщил, что артистка ублажала своего молодого человека на мероприятии Мерседес Фэшн Вик во время показа Беллы Потемкиной. Певица утверждает, что опубликованное видео - вранье.



Не верьте, пожалуйста, слухам...Я сделала видеобращение в своем инста с хештегом #дрочанебыло - посмотрите сами, и вы сразу поймете, что канал Супер занимается распространением наглой клеветы и лжи порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. 17 марта, когда я вернусь в Москву, я подам в суд на этих дурналистов по статье 128ч1.

Юлия Берг

Однако пользователи сети уверенны, что Юлия лишь старается оправдаться за "хулиганство" .

Видео, фото: Instagram - super.ru, berg__u