Петергофу исполняется 295 лет c момента открытия для первых гостей

Творение Петра Первого до смих пор пользуется популярностью у туристов.

Днем 15 августа Петергофу исполняется 295 лет с момента открытия летней императорской резиденции. Инициатива создать дворец в честь победы России над Швецией за выход к Балтийскому морю принадлежит Петру Первому. Он счел, что следует вознаградить себя за расширение территориальных границ страны.

В настоящее время летний дворец представляет собой пространство в 300 метров. В нем расположено 30 залов. Рабочие трудились над строительством объекта в течение полутора веков. Впервые посетители смогли попасть внутрь резиденции в 1723 году. К тому моменту были завершены сам дворец, несколько фонтанов, а также Монплезир и домик Марли.

Как отмечает "Петербургский дневник", второй этап застройки территории проводился с 1745 по 1755 года. Был добавлен третий этаж восточного флигеля Большого дворца. Его создавали по проектам Растрелли и Штакеншнейдера.

Фото: Piter.tv