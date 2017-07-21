В Петербурге взлом электронной почты обернулся судом

Красногвардейский районный суд обязал петербурженку оплатить штраф в 15 тысяч рублей за взлом электронной почты.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге Красногвардейский районный суд обязал женщину оплатить штраф в 15 тысяч рублей за взлом электронной почты.



Женщина зная логин от электронной почты потерпевшей, подобрала пароль, затем сменила его. Владелица аккаунта не смогла им воспользоваться. Злоумышленница признала свою вину и раскаялась в содеянном.



Петербурженку осудили по статье 272 УК. Санкция статьи предусматривает меры в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.