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В Петербурге взлом электронной почты обернулся судом

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Красногвардейский районный суд обязал петербурженку оплатить штраф в 15 тысяч рублей за взлом электронной почты.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге Красногвардейский районный суд обязал женщину оплатить штраф в 15 тысяч рублей за взлом электронной почты.

Женщина зная логин от электронной почты потерпевшей, подобрала пароль, затем сменила его. Владелица аккаунта не смогла им воспользоваться. Злоумышленница признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Петербурженку осудили по статье 272 УК. Санкция статьи предусматривает меры в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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