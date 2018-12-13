Петербурженку не разлучат с детьми из-за антисанитарии

К такому решению соответствующая комиссия пришла после детального анализа ситуации.

В понедельник, 6 мая, стало известно, что в Петербурге не разлучат многодетную мать с детьми из-за антисанитарии. Такое решение приняли детский омбудсмен Светлана Агапитова и органы опеки. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

Напомним, что в четверг, 2 мая, в интернет попали снимки из жизни многодетной семьи в Московском районе, где мать одиночка держала детей в антисанитарных условиях. На кадрах было видно, что дети спят на полу в окружении грязной одежды, насекомых и фекалий. После этой ситуации в квартиру к петербурженке пришли соответствующие службы.

Так, по данным органов опеки, женщина следит за детьми, насколько она способна. В данный момент жизни малышей ничего не угрожает. Отметим, что к приходу органов опеки женщина подготовилась: в квартире было чисто, а дети были опрятно одеты.

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