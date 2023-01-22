Петербурженки оценили полученные в начале августа "коробки новорожденных"

Комплекты не заменяют денежные выплаты на "приданое" для малышей (41 тыс. рублей на первого ребёнка, 54 тыс. на второго и 68 тыс. на третьего), а являются дополнительной мерой.

С 1 августа стартовало вручение специальных наборов для новорождённых. Молодые родители получили поддержку из изменений в Социальном кодексе Петербурга, подписанных губернатором в апреле. Комплекты не заменяют денежные выплаты на "приданое" для малышей (41 тыс. рублей на первого ребёнка, 54 тыс. на второго и 68 тыс. на третьего), а являются дополнительной мерой, пишет "Петербургский дневник".

Недавно блогер-мама из Петербурга Наталия Рычкова стала инициатором обсуждения новых социальных мер, и губернатор учёл её предложения. С начала августа уже около 50 мам получили наборы. Например, Ольга Липчанская, родившая 4 августа сына Роберта, отметила, что набор приятно её удивил: там есть техника, которую не всегда купишь (видеоняня, увлажнитель воздуха), а не только пелёнки, уточнила женщина.

Яна Мордашова, работающая на АЗС, рассказала, что получить набор было приятно, особенно такие полезные вещи, как стерилизатор". Эльнара Алексеева, находясь в роддоме, также была рада "коробке новорождённого".

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)