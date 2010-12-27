В Калининском районе петербурженка ждала скорую помощь 2,5 часа

Согласно нормативам, медики должны прибывать по указанному адресу за 20 минут.

В Калининском районе Петербурга скорая помощь ехала к пациентке около 2,5 часов. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщило издание "Мойка 78".

10 апреля пожилая петербурженка вызвала скорую помощь. К дому на Киришской улице неотложка ехала неимоверно долго - 2 часа и 40 минут. Согласно нормативам, медики должны прибывать по указанному адресу за 20 минут.

К счастью, об ухудшениях здоровья женщины информации нет. Сын пожилой женщины обратился в прокуратуру Калининского района. Ведомство провело проверку отделения скорой помощи Городской поликлиники №86. По итогам прокурорской работы сотрудников медучреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

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