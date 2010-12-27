Петербурженка зарезала мать-именинницу из-за видений

В убийстве призналась дочь жертвы.

На Васильевском острове 57-летняя женщина оказалась зарезана собственной дочерью. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. По данным от оперативников, жертва погибла в собственный день рождения. Ее лишила жизни 27-летняя петербурженка.

Как отмечают свидетели событий, предполагаемая преступница гуляла по Волховскому переулку с ножом в руках. Опасность заметили и на ее поиску была направлена оперативная группа. Позже девушка сама рассказала полиции о том, что она виновна в смерти матери. До этого местная жительница поведала историю о случившегося охраннику.

В квартире злоумышленницы обнаружен труп жертвы. На теле зафиксировано 13 ножевых ранений. Эксперты добавили, что женщина умерла во сне. По версии преступницы, она совершила данное злодеяние из-за видений. Девушка "увидела", что мать пытается поджечь квартиру. Однако, полиция считает, что убийство совершено из-за материальной выгоды: ради получения квартиры в собственность. В ситуации разбираются специалисты.

Фото: Piter.tv