Петербурженку испугал мифический ребенок на "Беговой"

Женщина видела мальчика, который "то сидит, то стоит", в течение трех дней.

Вечером 8 января в полицию Петербурга обратилась женщина со странным сообщением. Она рассказала, что в течение трех дней на станции метро "Беговая" видит маленького мальчика. На вид ему примерно 10 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, незнакомый малыш, которому на вид лет 10, "то сидит, то стоит" на платформе перед эскалатором. Он одет в темную одежду, а в руках у него желтая длинная сумка. К остальным пассажирам не подходит.

Стражи порядка не смогли проигнорировать это сообщение. Они незамедлительно отправились на "Беговую" и осмотрели станцию. Однако на территории метрополитена мальчика не нашли. Жалобы от сотрудников не поступали.

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Фото: Piter.TV