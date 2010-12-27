Участнице телепередачи помогли найти новый образ.

Петербурженка стала героиней шоу "Рогов в городе" на телеканале "СТС". Выпуск с участием 28-летней женщины выйдет в эфир 13 октября в 09:30. За сутки стилист Александр Рогов найдет новый образ для Екатерины Меренковой.

На данный момент героиня из Петербурга воспитывает полуторогодовалого ребенка, а до декрета работала специалистом по разрешению конфликтов. Для женщины участие в мейковер-шоу - это не только преображение, но и начало новой жизни после развода с мужем.

Стоит отметить, что перед тем, как стилист приезжает в города России, девушки проходят кастинг. В передаче телеведущий приходит в гости к участнице, разбирает ее гардероб, а затем посещает местные магазины и рынки для поиска уникального образа.

Фото: предоставлено телеканалом "СТС"