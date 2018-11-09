Петербурженка проведет 13 лет в колонии за контрабанду наркотиков

Два килограмма кокаина она пыталась продать самостоятельно.

Куйбышевский районный суд признал виновной жительницу Петербурга в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном размере. Наталья Соловьева проведет 13 лет в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, женщина была участницей преступной группировки, занимающейся поставками в Россию крупных партий наркотиков. Отмечается, что два килограмма колумбийского кокаина она пыталась продать самостоятельно. В целом у группы было обнаружено 2000 килограмм запрещенного вещества. Дела в отношении других членов ОПГ выделены в отдельные производства.

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