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Петербурженка проведет 13 лет в колонии за контрабанду наркотиков
Вчера, 20:15
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EvaRaskol

Петербурженка проведет 13 лет в колонии за контрабанду наркотиков

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Два килограмма кокаина она пыталась продать самостоятельно.

Куйбышевский районный суд признал виновной жительницу Петербурга в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном размере. Наталья Соловьева проведет 13 лет в колонии общего режима. 

Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, женщина была участницей преступной группировки, занимающейся поставками в Россию крупных партий наркотиков. Отмечается, что два килограмма колумбийского кокаина она пыталась продать самостоятельно. В целом у группы было обнаружено 2000 килограмм запрещенного вещества. Дела в отношении других членов ОПГ выделены в отдельные производства. 

Фото: Pixabay

Теги: колония, наркотики, преступление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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