Петербуржец "заминировал" станцию "Черная речка" ради забавы

В тот же день "террориста" вычислили по номеру телефона.

Правоохранительные органы Петербурга вечером 7 августа проверяли вестибюль и платформу станции метро "Черная речка" на наличие взрывных устройств. ЗАявление о готовящемся теракте поступило на пульт дежурного. Аноним рассказал о грозящей пассажирам опасности и повесил трубку. Как и предполагали блюстители порядка, вызов оказался ложным.

Оперативникам удалось установить личность шутника. Им оказался 36-летний петербуржец, который проживает в Невском районе. Именно ему жители города обязаны часовым закрытием станции в вечерний период. Мужчина звонил с собственного мобильного устройства. В отношении злоумышленника составлен протокол.

Фото: Piter.tv