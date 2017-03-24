Петербуржец выставил на продажу картину Малевича за 450 млн рублей

Продавец предоставил доказательства подлинности картины: снимок подписи на обороте холста, экспертное заключение от Новой Третьяковской галереи и результат химического исследования.

Петербуржец выставил на продажу картину "Супрематизм" Казимира Малевича с помощью сервиса для размещения объявлений. По обещаниям продавца, он продаёт оригинал, написанный в 1910-х годах. За шедевр авангардизма назначена цена в 450 млн рублей.

В объявлении указано, что состояние холста относится к "б/у". Продавец предоставил доказательства подлинности картины: снимок подписи на обороте холста, экспертное заключение от Новой Третьяковской галереи и результат химического исследования. Как утверждают специалисты, полотно имеет "музейное значение".

Несмотря на назначенную цену, покупатели также могут поторговаться, но в разумных пределах. Возможен и бартер на недвижимость.

Фото: "Авито" (скриншот)