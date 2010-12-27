Петербуржец может сесть на 20 лет в тюрьму за варение наркотиков в Псковской области

Мужчина арендовал частный дом в Псковской области, где устроил нарколабораторию.

Полицейские Псковской области обнаружили нарколаборатарию, где житель Петербурга массово производил мефедрон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По данным правоохранительных органов, лабораторию в частном доме Псковской области устроил петербуржец. Мужчина уже имеет множество судимостей. Для создания лаборатории он арендовал дом в области, купил оборудование и необходимые реагенты.

Наркотики мужчина раскладывал по закладкам в Петербурге и Ленинградской области. В доме полицейские нашли 1 килограмм мефедрона (4 тысячи доз) и более 100 килограммов сырья.

Горе-лаборанту грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Фото: Piter.TV