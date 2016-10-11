Петербуржец спас при пожаре только документы и кота

Мужчина, который жил над загоревшимся магазином, успел спасти из квартиры только документы и домашнего питомца

В ночь на 6 ноября на 3-й Красноармейской улице загорелся магазин химреактивов, который располагался в жилом доме. Жители оперативно начали эвакуацию. Мужчина, живущий над магазином успел вынести из горящего здания только документы и испуганного кота, сообщил 78.ru

Очевидец рассказал, что услышал хлопок, а потом увидел, как от магазина убегают двое людей. Житель дома сразу взял необходимые документы, домашнего питомца и покинул квартиру.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро справились с огнем. В пожаре никто не пострадал. Полиция рассматривает версию поджога.

По предварительным данным злоумышленники бросили зажигательную смесь в окно магазина, после чего помещение мгновенно загорелось.

Фото: 78.ru