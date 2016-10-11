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Петербуржец спас при пожаре только документы и кота
Сегодня, 12:04
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nadiputintseva
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Петербуржец спас при пожаре только документы и кота

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Мужчина, который жил над загоревшимся магазином, успел спасти из квартиры только документы и домашнего питомца

В ночь на 6 ноября на 3-й Красноармейской улице загорелся магазин химреактивов, который располагался в жилом доме. Жители оперативно начали эвакуацию. Мужчина, живущий над магазином успел вынести из горящего здания только документы и испуганного кота, сообщил 78.ru

Очевидец рассказал, что услышал хлопок, а потом увидел, как от магазина убегают двое людей. Житель дома сразу взял необходимые документы, домашнего питомца и покинул квартиру.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро справились с огнем. В пожаре никто не пострадал. Полиция рассматривает версию поджога.

По предварительным данным злоумышленники бросили зажигательную смесь в окно магазина, после чего помещение мгновенно загорелось. 

Фото: 78.ru

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Теги: новости спб , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия

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