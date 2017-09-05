В метро Петербурга задержали пассажиров со снарядом от пушки и пистолетом

Сразу два пассажира подземки заставили поволноваться охранников. На "Пионерской" задержали мужчину с муляжом снаряда от пушки, а на "Технологическом институте" – с сигнальным пистолетом.

Два дня подряд сотрудники метрополитена Петербурга задерживали мужчин со странными вещими в ручной клади. В понедельник, 4 сентября, по время проверки на "Пионерской" в сумке 25-летнего мужчины нашли подозрительный предмет, похожий на снаряд. Как рассказали "Фонтанке" в полиции, при проверке на аппарате оказалось, что боеприпас всего лишь муляж.

Оказалось, что молодой человек вез с собой муляж снаряда от авиационной пушки. Его калибр составляет 30 миллиметров.

Около полуночи на станции метро "Технологический институт" охрана остановила пассажира с предметом. Похожим на пистолет. 42-летнего мужчину доставили в отделение. Уже там оказалось, что пистолет сигнальный и не представляет опасности. В пресс-службе ГУ МВД сообщают, что сейчас проходит проверка.