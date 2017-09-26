Мужчина в неадекватном состоянии разгромил чужую квартиру и выпал из окна на Просвещения

Стали известны подробности вчерашнего инцидента на проспекте Просвещения, где из окна выпал 40-летний мужчина. Оказалось, что пред этим он в неадекватном состоянии громил квартиру старушки.

Накануне около половины пятого рядом с домом 87/1 на проспекте Просвещения нашли мужчину с травмами, характерными для падения с высоты. Как сообщал Piter.tv, петербуржец выпал из окна многоэтажного дома. Пострадавшего отвезли в больницу, где его поместили в реанимацию.

Оказалось, что травмы получил не петербуржец, а 40-летний житель Петрозаводска. Он проживает в Северной столице на улице Софьи Ковалевской. Нигде официально не работает.

Полиция начала разбирательство и сразу поднялась в квартиру дома, в которой было разбито окно. Оказалось, что в квартире живет 79-летняя старушка. Женщина рассказала, что около четырех часов в ее квартиру ворвался незнакомец. Он выбил вторую деревянную дверь, а потом замерся изнутри. Неожиданный гость был в странном состоянии. Он бегал по квартире, разбрасывал и бил посуду. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", финалом странного захвата квартиры стало падение приезжего из окна на кухне.

Правоохранители ждут, когда пострадавший придет в себя, чтобы опросить его. Причины его странного поведения пока не известны.

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петребург