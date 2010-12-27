В петербургской подземке мужчина разбил себе голову из-за болезни

В Петербурге на станции метро "Электросила" мужчина получил серьезные травмы головы из-за падения.

В Санкт-Петербурге 29 ноября пассажир в метро проломи себе череп на станци "Электросила". Мужчина упал из-за эпилептического припадка, в результате чего полуил серьезную травму. Пострадавшим оказался 48-летний житель Петербурга, страдающий эпилепсией. В метрополитене у него случился судорожный припадок из-за которого он и упал.

Незамедлительно сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в Городскую больницу №26, где врачи диагностировали серьезные травмы. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом лобной пазухи.

Фото: Instagram - metrospbphoto