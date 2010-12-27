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Петербуржец продает в интернете "нечто" за 10 млн
Сегодня, 11:45
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TretyakovaS

Петербуржец продает в интернете "нечто" за 10 млн

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Интересный товар Avito заметил один из участников группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Петербуржец выставил на продажу "нечто для арт-декора". За такой товар он просит 10 миллионов рублей.

"Продаю "нечто" непонятное для изысканного арт-декора, художественной, футуристической инсталляции. Арт-деко (art deco)" - написал владелец необычной вещи Сергей. 

Как рассказывает продавец, предмет был найден в стене дома 1810 года постройки. Автор объявления считает, что данная вещь существует в единственном экземпляре. Весит предмет 22 килограмма. 

Откуда взялось "нечто" хозяин не знает. 

"То ли деталь от древнего двигателя, то ли от древней пушки, то ли от какого-то древнего механизма, то ли вообще от инопланетного корабля. Материал: то ли сталь, то ли чугун" - пишет автор объявления. 

Пользователь группы Юрий Николаевич высказал мнение, что данный предмет - плашкодержатель Петра I для нарезания резьбы.  

Фото: Avito

Теги: новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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