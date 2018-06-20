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Петербуржец при обыске выбросил в окно 2 кг наркотиков
Сегодня, 16:02
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TretyakovaS

Петербуржец при обыске выбросил в окно 2 кг наркотиков

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Полиция считает, что мужчина хранил дома метамфетамин для продажи.

В Калининском районе Петербурга мужчина выбросил выкинул в окно наркотики, когда в дверях появились полицейские. Об этом сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Утром 26 апреля в доме №22, корпус 2 по Гражданской улице при обыске квартиры 43-летнего безработного произошла интересная ситуация. Мужчина выбросил из окна более 2,2 кг метамфетамин, который незаконно хранил у себя для продажи.

Несмотря на это, наркотики нашли и изъяли. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело. 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 17:27

Гражданская улица это не калининский район

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