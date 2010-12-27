Петербуржец отправится на 4 года в колонию строгого режима за обрезанные верёвки альпиниста

Петербуржец получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство.

В Санкт-Петербцрге мужчину взяли под стражу в зале суда. Известно, что обвиняемый перерезал веревки альпинисту.

По данным прокуратуры города известно, что Александра Фёдорова признали виновным в покушении на убийство. Судом было выявлено, что в ноябре 2016 года мужчине не понравилось появление промышленных альпинистов в своем доме, который находится на улице Типанова в Московском районе. Тогда мужчина угрожал, что сбросит его с крыши или обрежет веревки. Оказалось, что обвиняемый сдержал свои слова и в действительности обрезал спусковые веревки.

Альпинист упал с кыши, но спастись ему помогла дополнительная система самостраховки, а также напарник, который подал руку. Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.