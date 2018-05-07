Петербуржец показал на видео залы Эрмитажа с помощью гиперлапса

Техника позволяет проследить за потоком посетителей музея в разное время суток.

Петербуржец Валентин Воронов выложит на YouTube видеоролик с тем, как меняются внутренние пространства Эрмитажа в течение дня. Мужчине пришлось делать запись с рук, так как на съемку со штатива требуется письменное разрешение директора музея.

Видеограф обратил внимание на то, что происходит в залах комплекса днем и вечером, как меняются потоки людей в разное время суток. Для создания ролик использовалась техника "гиперлапс". С ее помощью автор создавал кадры с разницей в несколько минут, но затем соединил все полученные изображения вместе. Сам режиссер выбрал неподвижную точку, в которой провел целый день.

Создатель ролика отметил, что повторит проект со штативом, если ему позволит руководство музея.

Видео: YouTube/MarkCenzura