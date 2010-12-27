Петербуржец пытался украсть голову льва со здания хранилища Центробанка

При задержании у грабителя изъяли стамеску, шуруповерт и молоток.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался похитить элементы водостока со здания межрегионального хранилища Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба УВО Петербурга и Ленобласти.

В ночь с 8 на 9 апреля сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Красногвардейскому району Петербурга получили сигнал "тревога" с охраняемого объекта. Прибыв на место происшествия, они задержали 39-летнего мужчину. К этому времени петербуржец уже успел отломать голову льва с водостока, расположенного на здании Межрегионального хранилища ЦБ РФ.

Мужчину доставили в 66 отдел полиции. При задержании у грабителя изъяли стамеску, шуруповерт и молоток. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ФБА "Экономика Сегодня"