За 100 грамм наркотиков петербуржец получил 11 лет "строгача"

Часть наркотиков он продал, часть хранил дома для последующего сбыта.

Суд Курортного района приговорил Михаила Дорошева к 11 годам лишения свободы за сбыт и хранение наркотических веществ. Об этом сообщает городская прокуратура.

Мужчина обвинялся по двум статьям: ст. 228.1 ч. 4 п. "г"; 30 ч. 1, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере).

Суд установил, что в апреле 2015 года Дорошев продал знакомой смесь кокаина массой 49,5 грамм, также в июне того же года в квартире мужчины нашли смесь, содержащую метамфетамин массой 34,6 граммов и каннабис (марихуану) массой 17 граммов.

Суд признал Дорошева обвиняемым и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV