Петербуржец обвинил бывшую девушку в терроризме

В Санкт-Петербурге буду судить мужчину, который после ссоры со своей девушкой позвонил в службу спасения и обвинил ее в терроризме

В Санкт-Петербурге буду судить мужчину, который заявил по телефону о заминировании жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как стало известно, в сентябре житель Петербурга, находясь в алкогольном опьянении, позвонил по номеру 112 и сообщил, что его бывшая девушка хочет взорвать дом на улице Оптиков. Оперативникам пришлось в срочном порядке провести эвакуацию и проверить весь дом на наличие взрывного устройства, но ничего опасного в здании обнаружено не было.

После прояснения обстоятельств, стало известно о конфликте между осужденным и его сожительницей. На мужчину было заведено уголовное дело. Ранее его уже судили за телефонный терроризм.