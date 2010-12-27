Петербуржец незаконно вывел на счета иностранных компаний более 400 млн рублей

Незаконные валютные сделки совершались в Петербурге, Москве и Калиниграде.

Житель Петербурга на протяжении двух лет переводил деньги на счета зарегистрированных в Эстонии фирм, пишет "ФБА Экономика сегодня". Мошенник заключал международные контракты о поставке несуществующего оборудования с иностранными компаниями из Эстонии от лица фирм-однодневок.

Такую схему преступник провернул сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Калининграде. Сумма выведенных заграницу средств составила 5,5 млн евро. По результатам расследования, проведенного Управлением на транспорте МВД России по СЗФО, Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительный приговор мошеннику. Приговор направлен в суд для рассмотрения. Петербуржца ждет наказание по статье 131.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования - термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. рассказывает представитель СЗТП

Транспортный прокурор по Северо-Западному округу Олег Колосов отметил, только за полгода по статьям, связанных с незаконными внешнеэкономическими операциями и выводу денег заграницу,возбуждено уже 94 уголовных дела. По его словам, эффективность раскрытия такого рода преступлений увеличилась на 23%.

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