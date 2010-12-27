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Александр Брежнев не признал вину за гибель четырех человек в результате ДТП
Сегодня, 12:27
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lesjasap
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Александр Брежнев не признал вину за гибель четырех человек в результате ДТП

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В Невском районном суде рассматривается дело петербуржца, из-за которого в аварии погибло четыре человека.

В Невском районном суде продлили арест Александру Брежневу, создавшему массовое ДТП. В аварии по вине мужчины погибло четыре человека. Петербуржец проведет под охраной еще два месяца, до третьего марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов Петербурга. 
 
Автомобилист извинился перед родственниками погибших. По словам обвиняемого, он уехал с места ДТП потому, что был в состоянии шока. Однако, административную ответственность за аварию он не считает обоснованной. 
 
Напомним, что трагический инцидент произошел на Искровском проспекте. Брежнев на “Мерседесе” врезался в микроавтобус. В пострадавшем транспортном средстве погибло четверо человек, сотрудников компании “Горэлектротранс”.
Теги: авария , александр брежнев , дтп
Категории: Новости СПб

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