Александр Брежнев не признал вину за гибель четырех человек в результате ДТП

В Невском районном суде рассматривается дело петербуржца, из-за которого в аварии погибло четыре человека.

В Невском районном суде продлили арест Александру Брежневу, создавшему массовое ДТП. В аварии по вине мужчины погибло четыре человека. Петербуржец проведет под охраной еще два месяца, до третьего марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов Петербурга.

Автомобилист извинился перед родственниками погибших. По словам обвиняемого, он уехал с места ДТП потому, что был в состоянии шока. Однако, административную ответственность за аварию он не считает обоснованной.

Напомним, что трагический инцидент произошел на Искровском проспекте. Брежнев на “Мерседесе” врезался в микроавтобус. В пострадавшем транспортном средстве погибло четверо человек, сотрудников компании “Горэлектротранс”.